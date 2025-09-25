CARBONARA DI NOLA, L’UFFICIO POSTALE CHIUDE PER OLTRE UN MESE: ECCO LE ALTERNATIVE PER I CITTADINI

CARBONARA DI NOLA – Una chiusura temporanea ma significativa quella che interesserà l’Ufficio Postale di Carbonara di Nola, sito in Piazza Municipio 5. Dal 7 ottobre al 12 novembre 2025, infatti, lo sportello resterà chiuso al pubblico per consentire i lavori infrastrutturali legati al progetto POLIS.

Per sopperire alla disattivazione del servizio, Poste Italiane ha individuato due uffici postali limitrofi a cui la clientela potrà rivolgersi. Le alternative principali sono l’ufficio di Liveri, in Via Cesare Soprano 71, e quello di Nola, in Piazza Sant’Antonio Abate. Entrambi sono dotati di ATM operativo 24 ore su 24.

Nel dettaglio, l’ufficio di Liveri osserverà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:35, e il sabato dalle 08:20 alle 12:35. Quello di Nola, invece, offre un orario più ampio nei giorni feriali, rimanendo aperto fino alle 19:05, mentre il sabato chiuderà alle 12:35.

Un servizio specifico e temporaneo sarà inoltre attivato presso l’Ufficio Postale di Palma Campania, in Via Guglielmo Marconi. Dal giorno successivo all’inizio della chiusura, l’8 ottobre, e fino all’8 novembre, sarà operativo uno sportello dedicato per la gestione di particolari operazioni: ritiro pacchi, consegna di corrispondenza inesitata e tutte quelle pratiche amministrativamente “radicate” all’ufficio di Carbonara di Nola. Anche qui gli orari saranno dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:35 e il sabato mattina fino alle 12:35.

La riapertura dell’ufficio di Carbonara di Nola è prevista per giovedì 13 novembre 2025, alle ore 10:00. La data è subordinata al regolare avanzamento dei lavori; eventuali imprevisti saranno tempestivamente comunicati.

Il progetto POLIS, motivo della chiusura, mira a un ammodernamento delle infrastrutture, intervento che, sebbene provochi un disagio temporaneo, è finalizzato a migliorare la qualità dei servizi offerti. I cittadini sono invitati a prendere nota delle alternative proposte per organizzare al meglio le proprie necessità postali nel periodo indicato.