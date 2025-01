Magma a Casa Sanremo 2025, Sole: “La nostra artigianalità tra le eccellenze italiane”

Magma, azienda leader nel settore dell’abbigliamento sportivo e streetwear Made in Italy, sarà protagonista a Casa Sanremo, il prestigioso spazio dedicato al lifestyle e alla cultura che accompagna il Festival della Canzone Italiana. Magmarappresenterà con orgoglio le eccellenze irpine, portando avanti i valori di qualità, innovazione e tradizione che contraddistinguono il marchio.

“Essere presenti a Casa Sanremo è per noi motivo di grande orgoglio – dichiara il Presidente dell’azienda irpina dott. Maurizio Sole -.

Questo evento non rappresenta solo un’occasione per far conoscere la nostra realtà aziendale, ma anche un’opportunità per portare al centro della scena nazionale il talento e l’artigianalità che caratterizzano il territorio irpino. Siamo fieri di essere ambasciatori di un Made in Italy che unisce stile, performance e sostenibilità.”

Durante i due giorni di networking, Magma promuoverà le sue collezioni di punta, frutto di un’attenta ricerca sui materiali e di una produzione interamente italiana. Casa Sanremo offrirà,inoltre, la possibilità di conoscere da vicino i valori e la mission dell’azienda, che da sempre punta a coniugare comfort e design:“La mission di Magma è chiara: creare abbigliamento sportivo e streetwear di eccellenza che unisca performance, design e sostenibilità, sempre nel rispetto delle nostre radici italiane. Ogni capo che produciamo racconta una storia di passione, dedizione e ricerca – continua il massimo dirigente del gruppo avellinese -.

Puntiamo a offrire prodotti che garantiscano comfort e resistenza, senza mai rinunciare allo stile. Dedichiamo grande attenzione alla ricerca di tessuti innovativi; ogni dettaglio dei nostri capi è studiato con cura, dalla selezione delle fibre fino alle tecniche di lavorazione. La partecipazione di Magma a Casa Sanremo – conclude – testimonia ancora una volta il ruolo di questa realtà come simbolo di eccellenza e innovazione nel panorama del Made in Italy”.