Ischia: sequestrati manufatti abusivi. Denunciata una coppia di coniugi ultrasessantenni.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario finalizzato al contrasto dell’abusivismo edilizio sull’isola d’Ischia.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Ischia, con la collaborazione di personale dell’ufficio tecnico del Comune di Ischia e della Polizia Municipale, hanno eseguito i predetti controlli in località Sant’Alessandro-spiaggia degli Inglesi dove hanno rinvenuto dei manufatti abusivi ed hanno accertato che i proprietari, un 65enne e una 62enne, entrambi di Arzano, avevano violato alcune norme urbanistiche in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Pertanto, la coppia di coniugi è stata denunciata avendo realizzato lavori edili in zona sottoposta a vincolo paesistico-ambien