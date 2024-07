Incidente sulla SS 400: Auto contro albero, giovane di 19 anni trasportato in ospedale

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni alle ore 14’50 di oggi 22 luglio, è intervenuta sulla SS 400 denominata via Appia, al Km. 25,500 nel territorio del comune di Sant’Angelo Dei Lombardi, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e terminava la sua corsa fuori strada urtando violentemente un albero. Il Ragazzo alla guida di 19 anni, originario di Torella dei Lombardi è rimasto incastrato nell’abitacolo, e dopo averlo estratto è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali lo trasportavano presso l’ospedale di sant’Angelo Dei Lombardi per essere sottoposto a cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza e sul posto i Carabinieri della Stazione di Castelfranci hanno effettuato i rilievi di loro competenza.