Scoprire gli Emirati Arabi Uniti in Yacht: Consigli per i Viaggiatori Italiani

Un tour in yacht negli Emirati Arabi Uniti (EAU) è un modo unico e lussuoso di vedere questo paese emozionante. Per i turisti italiani, gli Emirati Arabi Uniti offrono molte belle città di mare, molta storia culturale e porti turistici di lusso. In questa guida troverete tutte le informazioni per rendere fantastico il vostro yacht a noleggio negli EAU.

Pianificazione del Viaggio in Yacht Negli EAU

Il tempo libero tende ad essere il bene più grande che una persona possa avere e, pertanto, dovrebbe essere ben speso. Il modo migliore per navigare con uno yacht negli Emirati Arabi Uniti è avere un programma organizzato e ricco di svaghi e viaggi. L’articolo analizzerà i tempi migliori per navigare negli Emirati Arabi Uniti, come noleggiare uno yacht e i requisiti per il visto e l’ingresso”.

Il periodo migliore per visitare gli Emirati Arabi Uniti

In estate, il caldo è la caratteristica principale degli Emirati Arabi Uniti, ma anche in inverno fa poco caldo. Scegliete il periodo tra novembre e aprile per viaggiare, in modo da potervi muovere con un guardaroba elegante attraverso un mese di transizione. A quel punto, il mare si sta riscaldando e le condizioni sono estremamente piacevoli, di conseguenza, uno dei periodi perfetti per il noleggio e la navigazione in yacht.

Opzioni di noleggio di yacht

Molte società negli Emirati Arabi Uniti noleggiano yacht, dai grandi e lussuosi superyacht alle imbarcazioni più piccole e semplici. Ecco alcune note società di noleggio:

Royal Yachts

Xclusive Yachts

Noleggio barche negli Emirati Arabi Uniti

Prenotate in anticipo per ottenere lo yacht migliore per le vostre esigenze, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica.

Visto e requisiti di ingresso

I turisti italiani che hanno un passaporto possono prendere un visto UAE di 90 giorni quando arrivano, che è in vigore per 180 giorni.Bisogna assicurarsi che il passaporto sia ancora valido almeno sei mesi dopo che si prevede di entrare nel paese.Prima di partire, è meglio dare un’occhiata se ci sono alcune avvertenze di viaggio, se si sta pensando di noleggiare uno yacht.

Le migliori destinazioni da esplorare in yacht

Prima di noleggiare uno yacht, pensate all’opzione di noleggio auto sportive a Dubai. Dubai, nota per il suo lusso, offre un’esperienza unica quando si parte con un’auto. Gli Emirati Arabi Uniti hanno molti luoghi bellissimi, ideali per l’esplorazione in yacht. Questa sezione elenca le migliori città e aree da visitare.

Dubai: La città del lusso

I porti turistici di Dubai di livello mondiale sono i più importanti, luoghi che meritano di essere visitati. Quando ci si trova a Dubai, non bisogna dimenticare:

Burj Khalifa: è l’edificio più alto del mondo e un pesce con una vista fresca della città.

Palm Jumeirah: è un’isola artificiale che raggruppa hotel danneggiati, ristoranti e celebri spiagge sabbiose.

Dubai Mall: È uno dei centri commerciali più grandi del mondo, con una vasta gamma di negozi di alta qualità e di intrattenimento.

Essendo associata all’opulenza e all’eleganza, Dubai è una destinazione che deve essere visitata dai proprietari di yacht e dai conducenti indipendenti. È sede di alcuni dei porti turistici più belli del mondo.

Abu Dhabi: Attrazioni culturali e moderne

Il viaggio in yacht negli Emirati Arabi Uniti è un modo speciale e ricco di vedere la nazione. Lo apprezzerete molto se attaccherete all’Emirates Palace o a Yas Marina. Alcuni luoghi significativi:

Grande Moschea dello Sceicco Zayed: Splendido design e tra le più grandi moschee del mondo. Louvre Abu Dhabi: Museo d’arte di fama mondiale che vanta una collezione di opere d’arte sorprendente. Yas Island: Ha il Ferrari World, lo Yas Waterworld e il circuito di Yas Marina.

Abu Dhabi è la capitale degli Emirati Arabi Uniti e ha sia siti antichi che moderni che sono belli da vedere.

Regolamenti e galateo dello yachting

La comprensione delle norme e del galateo locale in materia di navigazione da diporto garantisce un viaggio sicuro e rispettoso. Assicuratevi di conoscere le regole e le leggi per viaggiare nella vostra zona. Negli Emirati Arabi Uniti esistono regole marittime specifiche che devono essere rispettate. Queste includono i limiti di velocità, le restrizioni all’ancoraggio e i luoghi in cui le imbarcazioni non possono andare. Rimanete sempre in contatto con gli ufficiali marittimi della vostra zona e fate quello che vi dicono.

Conclusioni: L’esperienza nautica definitiva

Lo yacht è uno dei modi meno comuni ma più glamour e lussuosi di godersi il meglio degli Emirati Arabi Uniti, in particolare in zone come queste, che si trovano nell’Oceano Indiano e nel Golfo Persico, che sono due delle più belle e conosciute in tutto il mondo. Scivolando dolcemente attraverso le acque blu, a bordo di una nave a vela, una persona potrebbe entrare in tutte le scene di zaffiro del Mar Arabico e del mare d’oro con i porti lungo le linee dove né le città esotiche-non così moderne crescono-la miscela incredibilmente sorprendente di sensazioni culturali, cosmopolite e storiche ad ogni angolo è mozzafiato!