Incendio in un’abitazione a Mugnano del Cardinale. Intervento dei Vigili del Fuoco, nessun ferito

Nella giornata odierna, intorno alle ore 13:30, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino sono intervenuti nel comune di Mugnano del Cardinale, in via Montevergine, a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione. L’intervento ha visto l’impiego di un’autopompa serbatoio (APS), un’autobotte pompa (ABP) e un ulteriore modulo antincendio.

All’arrivo delle squadre sul posto, l’incendio si presentava in fase avanzata, con fiamme generalizzate ma circoscritte al piano terra dell’immobile. Si provvedeva allo spegnimento, con il controllo e la successiva estinzione del rogo.

Si procedeva quindi alla bonifica dei locali interessati e alla messa in sicurezza dell’area.

Al momento dell’evento, i proprietari risultavano assenti. Non si registrano danni a persone né ulteriori danni a cose.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Baiano.