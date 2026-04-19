Nola non va oltre il pareggio col Ferrandina: a Cardito finisce 0-0

Un punto che muove la classifica ma che, alla fine, non aiuta nessuno. Tra Nola e Ferrandina finisce 0-0. I nolani interrompono la serie di 7 sconfitte consecutive ma entrano nei playout, mentre i lucani sprofondano al penultimo posto.

Mister Giampà conferma l’assetto tattico ma inserisce Romano al posto di Setola sulla fascia, D’Angelo nel tridente offensivo e Gallo in difesa al posto dell’acciaccato Cipolla.

La gara è tesa e bloccata: la posta in palio è importante e si vede.

Primo tempo

Al 33’ brivido per il Nola: Kisseih viene lanciato a rete, arriva con difficoltà davanti a Montalti ma la sua conclusione di punta termina fuori.

Il Nola risponde poco dopo con Guarracino che, su cross di Estrella, cerca il gol di testa da buona posizione ma non trova lo specchio.

Secondo tempo

Il copione resta lo stesso nei primi minuti della ripresa.

72’ : il Ferrandina si rende pericoloso con Asare, ma la palla finisce fuori.

: il Ferrandina si rende pericoloso con Asare, ma la palla finisce fuori. 74’ : il Nola va vicinissimo al vantaggio. Galano lancia Rossi che salta un uomo, entra in area e tira: Galiano si supera e devia in angolo.

: il Nola va vicinissimo al vantaggio. Galano lancia Rossi che salta un uomo, entra in area e tira: Galiano si supera e devia in angolo. 75’: mischia in area, Peluso prova una semirovesciata ma manda alto.

Al 79’ il Ferrandina resta in 10 uomini: Asare riceve il secondo giallo per fallo a centrocampo.

Il Nola prova l’assalto finale:

86’ : Rossi, a tu per tu con Galiano, viene sbilanciato e conclude debolmente; sulla ribattuta Galano calcia fuori da pochi passi.

: Rossi, a tu per tu con Galiano, viene sbilanciato e conclude debolmente; sulla ribattuta Galano calcia fuori da pochi passi. 88’ : grande occasione con Marcelli che serve al centro, ma Guarracino in scivolata manda fuori.

: grande occasione con Marcelli che serve al centro, ma Guarracino in scivolata manda fuori. 93’: Galano prova da lontano col sinistro, Galiano respinge ancora in angolo.

Dopo 5 minuti di recupero termina una gara fondamentale per entrambe, ma che lascia tutti insoddisfatti.

Dichiarazioni

“Sicuramente per quel che si è visto meritavamo più la vittoria che il pareggio, ma non possiamo pensarci più. È un periodo particolare, comprendiamo la situazione ma ci sono ancora 6 punti a disposizione e dobbiamo farne quanti più possibile. Abbiamo elementi che possono risolvere le gare anche con una giocata. Non è ancora finito nulla, lavoriamo e alla fine verremo premiati.”

— Marco Capone, difensore del Nola

Tabellino

Nola 1925

Montalti; Capone (44’ Setola), Gallo, D’Amore, Romano; Berardocco (73’ Papa), Marcelli, Nunziante (71’ Peluso); Estrella (61’ Galano), Guarracino, D’Angelo (55’ Rossi).

A disposizione: Colella, Iannello, Troise, Ambrosio.

Allenatore: Domenico Giampà (squalificato).

Ferrandina

Galiano; Asare, Canavese, Cristiano (55’ Calabria), Kisseih; Gianfreda, Brancati, Antonacci (82’ Lauria); Otero, Pizzo (73’ Gallitelli), Sepe (86’ Quaranta).

A disposizione: Mosti, Finamore, De Simone, Maltese, Ibrahima.

Allenatore: Simone Minincleri.

Arbitro

Leone di Avezzano (Mariut di Asti e Vicari di Lucca)

Note