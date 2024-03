Grave incidente a Gesualdo: Donna salvata dai Vigili del Fuoco di Grottaminarda, ragazzo e cagnolino indenni

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, nel pomeriggio di oggi 16 marzo è intervenuta nel territorio del comune di Gesualdo, sulla strada Comunale San Lorenzo, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e si ribaltava. Al suo interno un ragazzo di 22 anni, sua madre di 59 anni ed un cagnolino di piccola taglia; e mentre il ragazzo riusciva ad uscire dall’abitacolo la donna rimaneva incastrata, e dopo averla liberata veniva affidata ai sanitari del 118 intervenuti i quali trasportavano entrambi i feriti, uno all’ospedale di Ariano Irpino e l’altro presso l’ospedale Moscati di Avellino. Il cagnolino non subiva conseguenze, ed il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza, ,entre i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Mirabella Eclano effettuavano i rilievi dell’incidente.