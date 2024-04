Presentazione delle Liste di Candidati per le Elezioni Europee 2024: IV Circoscrizione Italia Meridionale

Il processo elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia è entrato nella fase cruciale della presentazione delle liste di candidati. Per la IV Circoscrizione Italia Meridionale, questa fase sarà gestita dall’Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d’Appello di Napoli.

Il Presidente della Corte d’Appello di Napoli ha comunicato che l’ubicazione dell’Ufficio elettorale sarà nella Sala Arengario del Nuovo Palazzo di Giustizia del Centro Direzionale di Napoli, situato al 1° piano. L’ingresso sarà esclusivamente dal varco di piazza Porzio, dove verrà apposta adeguata segnaletica per facilitare l’individuazione del luogo.

Per garantire un’adeguata organizzazione e ricevere le liste di candidati, la Cancelleria dell’Ufficio elettorale sarà aperta nei giorni di martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Questi due giorni rappresentano un’importante finestra temporale per i partiti politici e le coalizioni che intendono presentare le proprie liste di candidati per le elezioni europee.

Le elezioni europee sono un momento cruciale per il futuro dell’Italia e dell’Unione Europea nel suo complesso. I cittadini avranno l’opportunità di scegliere i propri rappresentanti che li guideranno nei prossimi anni all’interno delle istituzioni europee.

In questo contesto, la presentazione delle liste di candidati riveste un ruolo fondamentale, poiché rappresenta il primo passo verso la definizione del panorama politico che i cittadini avranno di fronte al momento del voto.

Con l’apertura della Cancelleria dell’Ufficio elettorale, si dà ufficialmente il via a una fase cruciale del processo elettorale, che porterà alla formazione del nuovo Parlamento europeo e alla scelta dei suoi membri che rappresenteranno gli interessi dell’Italia e dei cittadini della IV Circoscrizione Italia Meridionale.