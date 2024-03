Sperone abbraccia il “Bollino Blu” per l’Autismo: Un passo avanti verso l’Inclusione. Video e Foto

Questa mattina, l’amministrazione comunale di Sperone ha compiuto un passo significativo verso l’inclusione sociale, grazie al contributo dell’assessore Nilde Roselli, delegata alle politiche sociali. Il Comune ha sposato con entusiasmo l’iniziativa del “Bollino Blu”, un progetto volto a sensibilizzare non solo i cittadini, ma soprattutto i commercianti, sulla tematica dell’autismo.

La campagna promuove il progetto “Bollino Blu” a sostegno delle persone con disturbo dello spettro autistico (ASD) e delle loro famiglie. In particolare, l’iniziativa si concentra sulla creazione di un ambiente più accogliente e inclusivo durante gli acquisti. Il Comune di Sperone ha quindi deciso di promuovere tra le attività commerciali la distribuzione di un simbolo di riconoscimento, il “Bollino Blu”, da apporre fuori dai negozi.

Questo semplice gesto simbolico diventa un segnale tangibile di sostegno e solidarietà verso le persone con autismo e le loro famiglie. Le attività commerciali che aderiranno al progetto esponendo il “Bollino Blu” all’entrata, si impegnano a garantire una particolare attenzione e assistenza ai clienti con disturbi dello spettro autistico, sia durante gli acquisti che al momento del pagamento alle casse.

L’iniziativa non si limita solo alla distribuzione del bollino, ma include anche un programma di formazione per i commercianti su come approcciarsi con sensibilità e comprensione nei confronti delle persone con autismo e delle loro famiglie. Questo aspetto è fondamentale per creare un ambiente accogliente e inclusivo per tutti.

Si ringraziano l’Associazione Autismo Campania, rappresentata da Salvatore Cimmino, la dottoressa Marianna Berardinetti ideatrice del progetto e il Gruppo Radio Sperone per la collaborazione e la disponibilità dimostrate.

La presenza del “Bollino Blu” non solo facilita la vita quotidiana delle persone con ASD e delle loro famiglie, ma rappresenta anche un importante passo avanti verso una società più inclusiva e sensibile alle diverse esigenze.