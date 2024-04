“Buon compleanno Manu”, la cena – spettacolo in ricordo di Emanuela Ingino. L’evento venerdì 3 maggio a Villa Altieri a Cicciano

a giovane Emanuela aveva solo 36 anni quando la sua vita fu spezzata via da un brutto male. Era il 20 settembre del 2017 e da allora i suoi amici e familiari la ricordano ogni anno, il 3 maggio, nel giorno del suo compleanno, con una cena – spettacolo che è anche l’occasione per raccogliere fondi da destinare ad iniziative di solidarietà.

Quest’anno l’evento si svolgerà a partire dalle ore 20.00 di venerdì 3 maggio a Cicciano, a Villa Altieri, ed il ricavato sarà devoluto al reparto di oncologia polmonare dell’ospedale Monaldi di Napoli.

Negli anni tanti i progetti realizzati dall’associazione: dalla lotta al tumore al seno alla realizzazione di ambulatori nei paesi del Terzo Mondo.

“Manu era un esempio per tutti noi come il suo coraggio nell’affrontare la malattia – spiegano gli amici – portiamo avanti la sua missione che era quella di aiutare i meno fortunati ed in particolare chi era entrato in contatto con il male del secolo. Il suo compleanno così, il 3 maggio, diventa non solo occasione per ricordarla – continuano – ma anche di restituire un pò di vita e speranza a chi sta vive nella sofferenza. Vi aspettiamo in tanti a Villa Altieri a Cicciano”.

Per le donazioni ecco l’IBAN: IT13C0760115200001067530368