Mercato Settimanale a Mugnano del Cardinale: Nuova sede

Il Sindaco di Mugnano del Cardinale ha emanato un’ordinanza riguardante lo spostamento del mercato settimanale, precedentemente situato in via San Silvestro, verso la nuova localizzazione in via Campo traversa PIP. Tale decisione è stata motivata principalmente da ragioni di sicurezza, considerando che la sede precedente era localizzata nei pressi dei plessi scolastici di Mugnano del Cardinale, creando diverse difficoltà alla circolazione delle auto e in particolare ai mezzi di emergenza in caso di necessità.

L’amministrazione comunale ha ritenuto quindi necessario trovare una nuova collocazione per il mercato al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e la fluidità della circolazione stradale. Il trasferimento del mercato è previsto a partire dal 1° maggio 2024 e comporta la chiusura al traffico veicolare della traversa PIP nei giorni di mercato, il divieto di transito in via Campo dalla via Calabricita e il transito con senso unico su via Campo nel tratto da via San Silvestro a via Calabricita.

Inoltre, per venire incontro alle esigenze degli utenti, il Sindaco e l’amministrazione comunale hanno deciso di mettere a disposizione un pullman per il trasporto degli utenti che ne abbiano necessità, facilitando così l’accesso al mercato settimanale. Per chi voglia ulteriori informazioni in merito si puo’ rivolgere al Comando della Polizia Municipale nella persona del Maresciallo Giovanni Masucci.

Queste iniziative dimostrano l’impegno dell’amministrazione nel garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, oltre a promuovere una migliore organizzazione del mercato settimanale per rendere l’esperienza di acquisto più piacevole e agevole per tutti i partecipanti.