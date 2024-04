Forino (Av): Importante finale per la Giornata Mondiale del libro. La Dottoressa Rosalia Spolverino alla 45ma Fiera Campionaria di Venticano ospite di Radio CRT

Quest’anno per ” La Giornata “Mondiale del Libro, la Ludoblioteca Comunale di Contrada e la Cartolibreria Cappellaio Matto di Forino hanno organizzato per i bambini di Forino e Contrada dai cinque anni a salire, due giorni di full immersion nelle letture. Una sinergia molto importante che infatti ha portato , grazie alla collaborazione della dottoressa Rosalia Spolverino e della referente della Ludoblioteca Angela Del Gaizo ad una due giorni molto intensa . Infatti lunedì 22 Aprile alle 17.30

il primo appuntamento è stato presso la Cartolibreria Cappellaio Matto di Forino con la lettura del libro ” La montagna di libri più alta del Mondo ” di Rocio Bonilla. Il giorno 23 Aprile alle ore 16.30, invece tutto è continuato presso la Ludoblioteca Comunale di Contrada con la lettura e l’ interpretazione di “Otto e Rino ” di Sergio Olivotti .

In questa occasione la Ludobiblioteca ha aperto le porte anche ai bambini residenti a Forino per un evento completamente gratuito. La conclusione di tutto ciò, ha visto infine , in concomitanza della 45ma Fiera di Venticano, ospite alla Radio CRT, la dottoressa Rosalia Spolverino in un intervento a cura del Prof.Antonio De Feo dove è stato ben messo in evidenza l’ importanza della lettura, l’ importanza di rimembrare con un ‘ apposita ricorrenza la Giornata Mondiale del libro, l’ importanza del “LIBRO” come elemento essenziale di vita che non potrà mai e poi mai essere sostituito da altra cosa, nemmeno in quest’ era moderna , dove abbonda l’ uso dei social media e fonti alternative di apprendimento e comunicazione anche tra le generazioni in età scolastica. Da. Bio