AVELLINO. Angelo Iannarone, del Liceo Classico Europeo, Vincitore del Premio Campania Europa 2023/2024

Angelo Iannarone, alunno della V B del Liceo Classico Europeo, annesso al Convitto Nazionale, è risultato vincitore del “Premio Campania Europa 2023/2024”, concorso bandito dall’ A.R.E.C., giunto alla XX edizione, riservato agli studenti dell’ultimo anno delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado della Regione Campania. Il Premio, consistente in un viaggio a Bruxelles dal 2 al 5 maggio 2024 per visita alla sede Istituzionale del Parlamento Europeo, nasce dalla volontà di promuovere la riflessione sul tema della Unione Europea, con particolare riferimento al ruolo che la Regione Campania in essa svolge. L’alunno ha scelto di trattare la prima delle tracce proposte, che invitava a una riflessione su quanto di buono si può fare se l’Europa Unita è veramente tale, nonostante l’evidente crisi in atto, dovuta a una pluralità di motivi, non ultimo il ritorno della guerra ai confini, tra Russia e Ucraina (che ha accentuato ancor di più le differenti posizioni degli Stati Membri) e il conflitto tra Hamas e Israele. L’alunno è partito da una frase del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sui valori caratterizzanti l’Unione Europea, e, attraverso il tributo, dovuto e quanto mai necessario al Manifesto di Ventotene, redatto da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, ha disegnato un solido excursus storico, politico e economico sul valore del federalismo in Europa, anche e soprattutto in rapporto agli ultimi avvenimenti mondiali, per concludere con una citazione profetica di Jean Monnet : “non ci sarà pace in Europa finché gli Stati continueranno a basarsi sulle rispettive sovranità nazionali”; dunque il percorso per gli Stati Uniti d’Europa è ancora lungo ma possibile e, forse, necessario, altrimenti detto “Together we stand, divided we fall”, per riprendere un celebre motto.

L’alunno, accompagnato dai compagni di classe, dal Rettore-Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto, dalle prof.sse Anna Caramico e Cinzia Favorito, ha partecipato stamane alla cerimonia di premiazione, che ha avuto luogo nella sala Caduti di Nassiriya del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale Isola F13 di Napoli. “Questo importante riconoscimento – afferma Lieto – è frutto del grande impegno dell’alunno, che ha saputo distinguersi tra molti altri partecipanti e del lavoro di una scuola, quale è il Liceo Europeo, con una vision e una mission perfettamente in linea con le direttive europee”.