Nola: nasconde droga in casa. La Polizia di Stato arresta un 22enne.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne nolano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Nola, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto 3 involucri di hashish del peso complessivo di circa 97 grammi, 4 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 27 grammi, un bilancino di precisione, un taglierino con la lama intrisa di sostanza stupefacente, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1.050 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.