Giugliano, carabinieri denunciano mamma della bimba morta in incidente auto. Borrelli (AVS): “Sia tolta potestà genitoriale, pugno duro per criminali della strada”

I Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per omicidio stradale la madre della bimba di otto anni morta in seguito all’incidente stradale accaduto in via Domitiana nel comune di Giugliano, dove il conducente di una Smart Fortwo con quattro persone a bordo ha perso il controllo del veicolo causando la morte della bambina e il ferimento della sorella che alloggiava nel piccolo bagagliaio. Lo stesso conducente, sprovvisto di patente e alla guida di un’auto senza assicurazione, è stato tratto in arresto. La vittima era in braccio alla madre al momento del ribaltamento della vettura.

“Una tragedia dolorosa e assolutamente evitabile se solo avessero prevalso il buon senso e quel naturale istinto di protezione che dovrebbe essere proprio dei genitori nei confronti dei loro figli – commenta Francesco Emilio Borrelli deputato di Alleanza Verdi Sinistra – Invece la madre della vittima e il suo compagno hanno scientemente scelto di occupare in quattro persone un veicolo non assicurato omologato per due, senza che il conducente, appena uscito dagli arresti domiciliari, avesse nemmeno la patente di guida. Una condotta criminale che ha causato la morte di una bimba di otto anni e il ferimento della sorella sedicenne. Di fronte a questa scandalosa mancanza di adeguata capacità genitoriale mi auguro venga deciso di togliere la potestà alla madre evidentemente non in grado di tutelare la figlia minorenne superstite. Siamo stanchi di piangere le vittime dei criminali della strada nei confronti dei quali torniamo a chiedere il massimo della severità nelle pene per dare giustizia alle vittime innocenti”.