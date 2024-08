CERVINARA. Anna e Giuseppe: Un Matrimonio da Sogno tra Mare e Magia

Anna Ragucci, modella e presentatrice di Cervinara, e Giuseppe Ferraro, ingegnere dell’Anas, di Airola, hanno coronato il loro sogno d’amore domenica 25 agosto. La coppia si è unita in matrimonio nella chiesa di San Nicola Vescovo a Cervinara. Dopo la cerimonia religiosa, i festeggiamenti sono proseguiti nella magnifica Villa Scalera, una dimora affacciata sullo stupendo golfo dei Campi Flegrei a Bacoli, località Capo Miseno, dove gli sposi, giunti al ristorante a bordo di una barca con l’azzurro del mare a fare da sfondo, hanno celebrato insieme a parenti e amici questo momento speciale. I fuochi d’artificio e il ballo sulla spiaggia sono stati sicuramente un modo magico per concludere una giornata perfetta. Auguri agli sposi di una vita piena di felicità, amore e serenità. Che ogni giorno sia illuminato dalla gioia e che il vostro cammino insieme sia ricco di momenti indimenticabili, proprio come quello vissuto nel giorno delle nozze.