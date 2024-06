Furto e Atti Vandalici al Plesso Virgilio di Camposano: Indagini in Corso

Camposano, 3 giugno 2024 – Un grave episodio di furto e vandalismo ha colpito il plesso scolastico Virgilio di Camposano nella notte scorsa. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri si sono introdotti nella scuola e hanno trafugato un ingente quantitativo di dispositivi elettronici, causando anche danni agli ambienti scolastici.

Il Bottino del Furto

Tra i beni rubati figurano:

– 20 tablet dall’Aula 3.0

– 15 tablet da altre aule

– 15 PC portatili, prelevati dalla cassaforte

– Altri materiali informatici presenti nella cassaforte

I Danni Strutturali

Oltre ai dispositivi rubati, i vandali hanno causato danni significativi all’interno della scuola. Le porte delle aule sono state forzate e i sistemi di sicurezza sono stati disattivati. La cassaforte, che conteneva i PC portatili e altro materiale informatico, è stata aperta con strumenti professionali, suggerendo che i colpevoli fossero ben preparati.

Le Indagini

Le autorità locali hanno avviato immediatamente le indagini. Le forze dell’ordine di Camposano sta analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. “Stiamo lavorando a stretto contatto con gli esperti per raccogliere tutte le prove disponibili e identificare i colpevoli”, ha dichiarato il dirigente scolastico Vincenzo Serpico. Gli investigatori stanno inoltre esaminando possibili collegamenti con altri furti simili avvenuti nella regione negli ultimi mesi. La scuola ha fornito una lista dettagliata dei beni sottratti e sta collaborando pienamente con le forze dell’ordine.

La Reazione della Comunità

La comunità scolastica è sconvolta dall’accaduto. “Questo furto rappresenta un duro colpo per la nostra scuola e per i nostri studenti”, ha commentato il preside del plesso Virgilio. “Stiamo facendo il possibile per garantire la sicurezza dei nostri studenti e del personale e per ripristinare al più presto le attrezzature rubate.”

Anche i genitori degli studenti si sono mobilitati, esprimendo la loro solidarietà e offrendo il loro supporto. “È inaccettabile che accadano episodi del genere in una scuola. Faremo tutto il possibile per aiutare la scuola a riprendersi”, ha dichiarato un genitore.

Misure di Sicurezza

In risposta al furto, la scuola ha annunciato che verranno rafforzate le misure di sicurezza. Verranno installati nuovi sistemi di allarme e sorveglianza, e sarà incrementata la presenza di personale di vigilanza durante le ore notturne.