Sant’Angelo dei Lombardi. Un futuro insieme, scuola e associazioni a confronto

Un confronto con l’obiettivo di migliorare il legame tra il territorio, il mondo della formazione e quello delle imprese, soprattutto per i giovani che vivono in Alta Irpinia. Martedì 3 dicembre si terrà a Sant’Angelo dei Lombardi il convegno “Un futuro insieme – Scuola, giovani e imprese in Alta Irpinia”, ore 11:00 presso la sala teatrale del Centro Sociale “Don Bruno Mariani”.

All’appuntamento prenderanno parte imprenditori, studenti, associazioni: insieme per fare il punto sulle istanze, le esigenze, le opportunità per chi vuole costruire percorsi di vita nei paesi dell’area interna altirpina.

La relazione introduttiva è affidata a Rosanna Repole, sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi e presidente della Città dell’Alta Irpinia. Si prosegue con le voci dal territorio, con imprenditori, studenti, le testimonianze della rete Sai di Sant’Angelo dei Lombardi. A seguire l’intervento di Pietro Caterini, dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Francesco De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi. Di integrazione e inclusione parlerà Michélle Farese, della direzione di Irpinia 2000 Onlus. Di formazione e lavoro relazionerà Basilio Minichiello, presidente nazionale Co.N.A.P.I. Conclusioni affidate a Gino Mazzoli, amministratore delegato di Allestimenti Social Srl, docente universitario ed esperto di costruzione di reti territoriali. Modera Giulio D’Andrea. La giornata, che segue il percorso già intrapreso “Tessere Comunità”, è promossa da Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, Irpinia 2000 Onlus, centro Sai di Sant’Angelo dei Lombardi e Allestimenti Sociali.