Forino (Av): Abbruciamento Sterpaglie piovono multe e denunce da parte del Comando della Polizia Municipale e dei Carabinieri Forestali ai trasgressori

A Forino, come in molte altre zone, durante il periodo di alto rischio incendi (generalmente estate) è vietato l’abbruciamento di sterpaglie e residui vegetali per prevenire incendi boschivi. Questo divieto, spesso stabilito dalle autorità regionali o comunali, può estendersi anche a periodi diversi in base alle condizioni climatiche e del rischio. Da alcuni giorni il Comando della Polizia Municipale diretto dal Capitano Dott Lanzetta è impegnato in una grande opera di contrasto contro i trasgressori con multe salate , denunce e segnalazioni alle autorità giudiziarie. Attività svolta anche con l’ ausilio dei Carabinieri Forestali e facendo uso di strumentazioni avanzate .

Come asserisce lo stesso Lanzetta “questa opera di prevenzione atta a scongiurare il rischio incendi e tutelare la salute pubblica ed il cittadino , andrà avanti senza alcuna tolleranza e senza sosta anche nei festivi e domeniche fino a nuove e future disposizioni regionali e Comunali.” Daniele Biondi