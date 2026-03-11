Falsi annunci online per auto e casa vacanza: due persone denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Solofra

I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un uomo della provincia di Varese e una donna della provincia di Napoli, ritenuti responsabili, in due distinti episodi, del reato di truffa.

Nel primo caso, un uomo ha ingannato una cittadina di Montoro pubblicando su un noto sito di compravendita online il falso annuncio di vendita di un’autovettura. L’ignara vittima, interessata all’acquisto, ha versato a titolo di caparra la somma di 300 euro. Dopo aver ricevuto il denaro, l’inserzionista si è reso irreperibile, interrompendo ogni contatto.

Analoga dinamica nella seconda vicenda, in cui una donna ha pubblicato sul web un annuncio relativo alla locazione di una casa vacanza a Bucarest. Dopo aver incassato la somma pattuita di 270 euro, la presunta locatrice ha interrotto ogni comunicazione con il malcapitato che, resosi conto di essere stato raggirato nonostante i ripetuti tentativi di contattarla, si è rivolto ai Carabinieri per denunciare l’accaduto.

A seguito delle denunce, i militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini che hanno consentito di risalire all’identità dei presunti responsabili, entrambi deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Si raccomanda, in caso di compravendite online, di prestare sempre la massima attenzione e di segnalare tempestivamente alle Forze di Polizia eventuali situazioni sospette.