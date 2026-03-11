GROTTAMINARDA. INIZIATI I LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DELL’ENERGIA ELETTRICA NEL CENTRO STORICO E PER ALIMENTARE LA COLONNINA DI RICARICA AUTO

Attenzione e servizi per i residenti del Centro storico: iniziati i lavori per il potenziamento della cabina elettrica che consentirà non solo di alimentare una nuova postazione per la ricarica di auto elettriche in via Assise, ma restituirà un miglioramento della resa della rete privata; inoltre, grazie all’ottimo rapporto di collaborazione con E-distribuzione, saranno completamente riasfaltate due strade molto trafficate, quali via Angelo Antonio Minichiello e via Guglielmo Marconi.



«Stiamo lavorando quotidianamente per migliorare la nostra città che ormai sta attraversando una fase di sviluppo economico, sociale e culturale importante – afferma il Vicesindaco, Assessore all’Ambiente, Antonio Vitale – i servizi ai cittadini sono tra le nostre priorità perchè lo sviluppo sta soprattutto nella qualità della vita dei residenti».

Ricapitolando:

– potenziamento dell’alimentazione elettrica in tutta la zona grazie all’istallazione di una nuova cabina;

– attivazione colonnina (la quarta in città) per la ricarica dei veicoli elettrici, 2 stalli “quick” da 22 kW;

– nuovo asfalto in via Angelo Antonio Minichiello e via Guglielmo Marconi.