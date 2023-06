È’ morto Silvio Berlusconi, aveva 86anni

Si è spento oggi, 12 giugno, all’età di 86 anni Silvio Berlusconi. Silvio È morto all’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset . Berlusconi era tornato al San Raffaele lo scorso venerdì, dopo un lungo ricovero — di 45 giorni — terminato poche settimane fa, a causa di una polmonite e di una leucemia. In mattinata, il fratello Paolo e i figli erano giunti in ospedale, dove già si trovava Marta Fascina. Imprenditore e presidente del Consiglio per quattro governi, la figura di Berlusconi ha polarizzato e plasmato la politica italiana fin dall’annuncio della discesa in campo. Ripercorrere la sua carriera politica significa attraversare la storia del Paese degli ultimi 30 anni: nessun leader ha segnato così profondamente il dibattito pubblico su argomenti che vanno oltre le ideologie politiche e gli schieramenti partitici. Il “personaggio” Berlusconi ha influenzato il costume della società italiana con la sua presenza mediatica, ha cambiato le regole dell’informazione e dell’intrattenimento con il suo impero televisivo, è stato protagonista di successi sportivi internazionali con il suo Milan. E tanto altro. Berlusconi è conosciuto con il soprannome “il Cavaliere” per l’onorificenza dell’ordine al merito del lavoro ricevuta nel 1977. Onorificenza alla quale ha rinunciato in seguito alle polemiche scaturite dalla condanna penale nel 2013 per frode fiscale.