Droga nascosta anche nella borsa della figlia: nel Casertano arrestato 38enne per spaccio

Blitz dei carabinieri a San Nicola la Strada, nel Casertano, dove un 38enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era finito nel mirino dei militari perché sospettato di svolgere attività di pusher sul territorio.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto circa 43 grammi tra crack e cocaina, nascosti in diversi punti dell’abitazione. Parte della droga era occultata nel sifone del lavandino e nel filtro della doccia, mentre un’altra quantità è stata trovata all’interno della borsetta della figlia minore.

Durante il controllo sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi. Per il 38enne sono scattate le manette: ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria.