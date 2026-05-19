Elezioni amministrative ad Avellino, la Commissione Antimafia inserisce Gianluca Festa tra gli “impresentabili”

AVELLINO – C’è anche il nome di Gianluca Festa nell’elenco dei candidati definiti “impresentabili” dalla Commissione parlamentare Antimafia in vista delle prossime elezioni amministrative.
Come avviene a ogni tornata elettorale, la Commissione ha esaminato le posizioni giudiziarie dei candidati nei comuni italiani chiamati al voto. Al termine delle verifiche sono risultati 28, in tutta Italia, i candidati inseriti nella lista degli “impresentabili” sulla base del codice di autoregolamentazione adottato dalla stessa Commissione.
Tra questi compare anche l’ex sindaco di Avellino e attuale candidato Gianluca Festa. Nella relazione diffusa dalla Commissione si fa riferimento a un procedimento giudiziario ancora in corso davanti al Tribunale di Avellino.
Secondo quanto riportato nel documento ufficiale, nei confronti di Festa il Gip del Tribunale di Avellino avrebbe emesso, il 13 ottobre 2025, un decreto di giudizio immediato per diverse ipotesi di reato, tra cui associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e induzione indebita a dare o promettere utilità.
Il procedimento si trova attualmente nella fase dibattimentale e la prossima udienza sarebbe stata fissata per il 25 settembre 2026.
La definizione di “impresentabile” non comporta alcuna esclusione dalla competizione elettorale, ma rappresenta una valutazione politica e morale basata sui criteri stabiliti dalla Commissione parlamentare Antimafia.
La vicenda è destinata inevitabilmente ad alimentare il dibattito politico nel capoluogo irpino a pochi giorni dal voto amministrativo.