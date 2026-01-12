Contrada, nuovo cedimento sulla SS88: strada chiusa in entrambi i sensi

Paura nel pomeriggio lungo la Strada Statale 88, nel territorio di Contrada, dove si è verificato un nuovo cedimento della carreggiata sull’importante arteria di collegamento tra Avellino e Montoro.

Per motivi di sicurezza, la SS88 è stata immediatamente chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia, causando disagi alla circolazione e lunghe code nei tratti limitrofi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano, la Polizia Locale e personale della Polizia di Stato, che hanno provveduto a delimitare l’area interessata, gestire la viabilità e avviare le prime operazioni di messa in sicurezza.

Fortunatamente non si registrano feriti. Resta ora da accertare l’entità del danno e le cause del cedimento, mentre si attendono comunicazioni ufficiali sui tempi di ripristino della circolazione.