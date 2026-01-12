Avella, il Consiglio di Stato dà ragione a Iliad: via libera definitivo all’antenna in zona Via Gaetano Luciano

Respinto l’appello del Comune: confermata la decisione del TAR. L’impianto potrà essere realizzato

AVELL A – Il Consiglio di Stato mette la parola fine al contenzioso tra il Comune di Avella e Iliad Italia S.p.A. sulla realizzazione della stazione radio base per la telefonia mobile prevista in zona Via Gaetano Luciano, nell’area di Avella bassa. Con ordinanza pubblicata il 19 dicembre 2025, i giudici di Palazzo Spada hanno respinto la richiesta di sospensione avanzata dal Comune, lasciando pienamente efficace la precedente sentenza del TAR Campania che aveva già annullato il diniego comunale.

La vicenda nasce dal rifiuto espresso dall’Amministrazione comunale all’installazione dell’antenna, nonostante l’intervento fosse stato progettato per migliorare in modo significativo la copertura della rete mobile, oggi caratterizzata – in molte zone del centro abitato – da segnale assente o fortemente instabile.

Iliad aveva quindi presentato ricorso al TAR Campania – sezione staccata di Salerno, che con la sentenza n. 1788/2025 aveva dato ragione alla compagnia telefonica, riconoscendo la legittimità dell’intervento e annullando il provvedimento comunale. Il Comune di Avella aveva però tentato un ultimo passaggio, proponendo appello cautelare al Consiglio di Stato per ottenere la sospensione della decisione.

Tentativo che, però, non ha trovato accoglimento. Il Consiglio di Stato ha ritenuto insussistente il “periculum in mora”, ossia il presunto danno grave e irreparabile che avrebbe giustificato la sospensione, respingendo così l’istanza e confermando, di fatto, la possibilità per Iliad di procedere con l’installazione dell’impianto.

Con questa ordinanza, la strada per la realizzazione dell’antenna appare ora definitivamente spianata. Per i cittadini di Avella si prospetta quindi un sensibile miglioramento della qualità del servizio di telefonia mobile, con benefici concreti sia per i residenti che per le attività commerciali della zona.

Una vicenda che segna anche un importante precedente sul rapporto tra enti locali e infrastrutture per le telecomunicazioni, sempre più centrali per lo sviluppo e la competitività dei territori.