Controlli ad Avellino: i Carabinieri denunciano cinque persone per detenzione e spaccio di stupefacenti

Nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha intensificato i controlli nel capoluogo irpino. L’operazione, svolta ieri, si è concentrata sulla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, in linea con le direttive del Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso.

Le attività si sono focalizzate nella zona dei giardini di Piazza Kennedy, dove cinque equipaggi hanno effettuato controlli approfonditi su circa 50 veicoli e identificato 100 persone. Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino, insieme alla locale Stazione dei Carabinieri, ha impiegato sia militari in divisa sia agenti in borghese per eseguire perquisizioni su soggetti sospetti.

L’operazione ha portato alla denuncia di cinque persone, tutte di nazionalità gambiana, accusate di detenzione e spaccio di modiche quantità di hashish, successivamente sequestrate. Le denunce sono state formalizzate per violazione dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90, relativo alle normative sulle sostanze stupefacenti.

L’intervento rientra in una più ampia strategia delle Forze dell’Ordine per garantire sicurezza e decoro negli spazi pubblici, prevenendo reati predatori e contrastando lo spaccio e il consumo di droga.

I Carabinieri hanno annunciato che le operazioni di monitoraggio continueranno nei prossimi giorni, con controlli intensificati sia di giorno che di notte, per garantire una presenza costante sul territorio.

La cittadinanza è stata invitata a collaborare attivamente, segnalando al numero 112 ogni situazione sospetta o comportamento anomalo, per contribuire insieme alle Forze dell’Ordine alla sicurezza del territorio.