Avellino (AV)- Il modello “4+2” sbarca al De Sanctis-D’Agostino-Amatucci.

“Sono lieto di comunicare , unitamente al mio ottimo staff che ha collaborato per la stesura dei progetti , che sono stati appena autorizzati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con decreto del 20-01-2025 n.3 percorsi quadriennali connessi alla filiera tecnologico-professionale”. Queste le parole dell’Ing. Pietro Caterini, dirigente dell’istituto scolastico avellinese De Sanctis-D’Agostino-Amatucci, che ha illustrato i tre nuovi percorsi quadriennali per i settori tecnico agrario, geometra, manutenzione e assistenza tecnica.”L’ alunno”-ha dichiarato Caterini-“potrà conseguire il diploma in soli quattro anni, per poi entrare nel mondo del lavoro, iscriversi all’università o frequentare un ITS, un istituto biennale di alta formazione professionale nei settori dell’agroalimentare, della meccanica e dell’efficientamento energetico”. “Figure simili”- ha proseguito il dirigente-“sono molto richieste in Irpinia, dunque il nuovo percorso scolastico è una grandissima opportunità per gli studenti e il territorio”.

(Andrea Squittieri).