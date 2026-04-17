NON E’ PIÙ. Baiano in lutto per la scomparsa di Giuseppina Busiello

Baiano piange la scomparsa di Giuseppina Busiello, venuta a mancare il 16 aprile 2026. La notizia ha suscitato profonda commozione nella comunità locale, dove la signora Busiello era conosciuta e stimata.

Vedova di Carmine De Falco, lascia nel dolore le figlie Orsolina, Carmelina e Patrizia, insieme ai generi Carlo Albanese, Gino Silvestri e Giovanni Napolitano. A darne il triste annuncio anche i nipoti Maria Chiara, Gabriella, Mattia e Marco, oltre alle sorelle, alla cognata e a tutti i parenti.

I funerali si terranno il 17 aprile alle ore 11:00. Il corteo funebre partirà dalla casa dell’estinta, situata in Corso Garibaldi 111, per raggiungere la Chiesa di Santo Stefano in Baiano, dove sarà celebrato il rito religioso. Al termine della funzione, la famiglia riceverà le condoglianze in chiesa.

In queste ore di dolore, numerosi sono i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, segno dell’affetto che circondava Giuseppina Busiello. La sua memoria resterà viva nel cuore di quanti l’hanno conosciuta.