Caposele (AV) – somministrazione alcol a minore: Licenza sospesa a locale pubblico ai sensi dell’Art. 100 T.U.L.P.S..

Nella mattinata odierna, a Caposele, militari della locale Stazione Carabinieri hanno dato esecuzione al “Decreto di sospensione delle attività”, emesso dal Questore di Avellino ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con il quale è stata disposta la chiusura – per 7 giorni – di un locale pubblico in Corso Europa.
Il provvedimento adottato è scaturito a seguito di accertamenti svolti dai militari dell’Arma, per fatti risalenti allo scorso febbraio, quando un minore di anni 16 ricorreva a cure mediche dopo aver assunto bevande alcoliche somministrategli all’interno del locale.
Per situazioni simili il nostro ordinamento prevede la possibilità di procedere, nei confronti del titolare della licenza, alla sospensione delle attività.
Una prerogativa dell’Autorità Provinciale di P.S. che, accogliendo la puntuale richiesta dei Carabinieri della Stazione di Caposele, è stata esercitata dal Questore di Avellino.
Un’ulteriore dimostrazione della costante opera che le forze dell’ordine della provincia, coordinate dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, continuano ad esercitare contro ogni tipologia di reato, facendo ricorso a tutti gli strumenti normativi messi a disposizione.