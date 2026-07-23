AVELLA. Serino Pasquale festeggia 24 anni: tantissimi auguri!

Oggi è un giorno speciale per Serino Pasquale, che festeggia il suo 24° compleanno.
Congratulazioni! Hai già percorso il 24% della tua incredibile vita. Ora goditi al massimo il 100% del restante 76%, con entusiasmo, serenità e tanti sogni ancora da realizzare.
Il compleanno è sempre il giorno più bello dell’anno: un’occasione per celebrare la vita, guardare con fiducia al futuro e condividere la gioia con le persone più care.
A Pasquale giungano i più sinceri auguri di buon compleanno da parte della sua mamma, dei nonni materni, degli zii e dei cugini, che gli augurano tanta salute, felicità, soddisfazioni e un futuro ricco di successi.
Buon 24° compleanno, Pasquale! Che questa nuova tappa della tua vita sia ricca di emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili.