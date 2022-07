Capodichino: a bordo di uno scooter con droga. Denunciato.

Ieri sera i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza di Vittorio hanno notato un giovane a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 4 involucri contenenti 2 grammi circa di cocaina nascosti all’interno della sella del motociclo.

L’uomo, un 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e gli sono state contestate 3 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, per mancata copertura assicurativa e poiché sprovvisto dei documenti di circolazione. Infine, è stato altresì denunciato per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio e lo scooter è stato sequestrato.

