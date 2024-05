AVELLINO al VOTO. Galluccio: “Vogliamo rilanciare i quartieri popolari”

“Ho fortemente voluto la candidatura comune di Avellino per mettermi in gioco, con convinzione e determinazione per il bene della mia amata città. Ho sentito forte il dovere di accettare questa sfida perché oggi è il momento di ripristinare la partecipazione dei cittadini e noi saremo un esempio di buona amministrazione e porteremo risultati concreti ai nostri cittadini. La città ha bisogno di essere amministrata da persone capaci competenti e serie e Rino Genovese , sarà una buon Sindaco per gli avellinesi .

Il nostro progetto per Avellino prevede il rilancio dei quartieri popolari a partire da Picarelli , San Tommaso , Rione Mazzini , attraverso il pieno coinvolgimento dei cittadini alla vita amministrativa , ciò sarà il nostro obiettivo come ha già detto il nostro candidato a Sindaco. Siamo pronti già da oggi ad intessere un dialogo fitto e costante con i cittadini.” – è quanto dichiarato dalla candidata Sonia Galluccio candidata con la lista Cittadini in Movimento con il patto civico , con Rino Genovese candidato alla carica di Sindaco.