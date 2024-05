GROTTAMINARDA. Convocato il Consiglio Comunale per Lunedì 27 Maggio

La Presidente del Consiglio Comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta straordinaria del consesso per lunedì 27 maggio alle ore 17.30, in prima convocazione, e per martedì 28 maggio, sempre alle ore 17.30, in seconda convocazione (entrambe senza ora di tolleranza).

Il Consiglio Comunale, come di consueto, si svolgerà nell’Aula “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi e sarà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale YouTube dell’Ente. La seduta prevede la discussione di sei punti all’ordine del giorno:

Approvazione Verbali della seduta del 2 maggio

Il Consiglio sarà chiamato ad approvare i verbali della precedente seduta del 2 maggio, un passaggio formale ma essenziale per la validità delle decisioni prese. Adesione Asmel – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali

Verrà discussa l’adesione all’Asmel, un’associazione che supporta la modernizzazione degli enti locali, promuovendo iniziative di sussidiarietà. Approvazione Variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP), Sezione “Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche” e Variazione al Bilancio di Previsione

Il Consiglio esaminerà e approverà le variazioni al DUP e al Bilancio di Previsione, necessarie per adeguare i piani di investimento e le opere pubbliche alle nuove esigenze finanziarie e operative. Riconoscimento debito fuori bilancio relativo a una Sentenza del Tribunale di Benevento

Sarà trattato il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da una sentenza del Tribunale di Benevento, una questione che richiede la ratifica da parte del Consiglio per sanare la situazione debitoria. Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n°77 del 21.05.2024: “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026. Esercizio 2024, adottata in via d’urgenza, per l’iscrizione di risorse derivanti da fondi collegati ad interventi relativi al PNRR”

Verrà ratificata la delibera di Giunta n°77, che apporta una variazione urgente al bilancio di previsione per l’anno 2024, includendo risorse collegate ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Modifica Riparto Fondi Legge n°32/1992 e S.M.I. (Successive Modificazioni e Integrazioni)

Il Consiglio discuterà delle modifiche al riparto dei fondi in base alla Legge n°32/1992, che disciplina il finanziamento delle attività di supporto ai servizi pubblici, tenendo conto delle successive modifiche e integrazioni.

Questa seduta straordinaria del Consiglio Comunale rappresenta un momento cruciale per la pianificazione e l’organizzazione delle risorse e degli interventi futuri. I cittadini sono invitati a seguire la diretta streaming per essere informati sugli sviluppi e le decisioni prese dall’amministrazione comunale.