Dramma a Torre Annunziata per la morte di una bambina annegata in mare nel lido mappatella, nei pressi del lido Risorgimento. La bimba, Vittoria, aveva fatto perdere le sue tracce mentre era in spiaggia con la mamma, intorno alle 13. Ritrovata in acqua prova di sensi è morta in ospedale, inutili i tentativi di rianimarla. Disperazione da parte dei familiari all’esterno del pronto soccorso, per l’ennesima tragedia in mare.

adsense – Responsive – Post Articolo