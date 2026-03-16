Camorra & truffe, longa manus della criminalità sulle nuove frontiere delle frodi informatiche. Duro colpo dei Carabinieri al clan Mazzarella. Misura per 16 persone

16/03/2026 binews.it CRONACA, EVIDENZA, NEWS CAMPANIA 0

Camorra & truffe, longa manus della criminalità sulle nuove frontiere delle frodi informatiche. Duro colpo dei Carabinieri al clan Mazzarella. Misura per 16 persone

Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea, a carico di *16 persone* ritenute vicine al clan Mazzarella.
Sono gravemente indiziate di associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informativi, detenzione abusiva di armi. Reati aggravati dalle finalità mafiose.
Documentate truffe mediante attività di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di credito.