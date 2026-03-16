LAURO. Elezioni Provinciali di Avellino, grande affermazione per il consigliere uscente Pino Graziano

Grande affermazione alle Elezioni Provinciali di Avellino per il consigliere uscente Pino Graziano, Vicesindaco di Lauro, che conquista 5.162 punti in una competizione che vedeva 75 consiglieri comunali candidati provenienti da tutto il territorio provinciale.

Un risultato significativo che conferma il forte radicamento territoriale e la credibilità costruita negli anni attraverso un lavoro costante, fatto di presenza quotidiana, dialogo con gli amministratori locali e ascolto attento delle comunità.

Il consenso ottenuto rappresenta un segnale chiaro: quando la politica si fonda sull’impegno concreto, sulla serietà e sulla vicinanza ai territori, i risultati arrivano. In un contesto elettorale spesso segnato dalle dinamiche dei grandi partiti e da decisioni calate dall’alto, questa affermazione dimostra invece la forza di un percorso politico costruito dal basso, basato sul rapporto diretto con gli amministratori e con le realtà locali della provincia.

Il risultato conseguito da Graziano assume ancora più valore alla luce dell’ampia partecipazione e del livello della competizione, confermando la fiducia e la stima maturate nel corso del suo impegno istituzionale.

Una fiducia che rappresenta allo stesso tempo un riconoscimento per il lavoro svolto e una responsabilità per il futuro: continuare a rappresentare con determinazione le esigenze dei territori, contribuendo allo sviluppo e alla crescita dell’intera provincia di Avellino.

Con lo stesso spirito di servizio e con la stessa passione che hanno caratterizzato il suo percorso amministrativo, Pino Graziano continuerà a lavorare per rafforzare il ruolo degli enti locali e per dare voce alle comunità, con l’obiettivo di costruire insieme il futuro della provincia di Avellino.