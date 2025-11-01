Cade dal terzo piano durante una festa di Halloween: grave un 15enne di Ospedaletto d’Alpinolo

Tensione e paura nella notte di Halloween a Torelli di Mercogliano, dove un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal terzo piano di una palazzina.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di giovedì, mentre il giovane si trovava nell’abitazione di alcuni amici per partecipare a una festa. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe caduto accidentalmente da una finestra della mansarda, facendo un volo di circa dieci metri.

Immediati i soccorsi: i sanitari del 118, giunti sul posto, hanno stabilizzato il giovane e lo hanno trasferito d’urgenza all’ospedale “Moscati” di Avellino. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Il 15enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le lesioni riportate, in particolare a un rene, e si trova ora ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Avellino, che stanno conducendo gli accertamenti per chiarire la dinamica della caduta. Dalle prime verifiche non emergono elementi che facciano pensare a un gesto volontario: l’ipotesi più probabile è quella di un tragico incidente avvenuto nel corso della serata.

La notizia ha profondamente scosso le comunità di Ospedaletto d’Alpinolo e di Mercogliano, dove il ragazzo è molto conosciuto. Numerosi i messaggi di vicinanza e solidarietà alla famiglia, mentre tutti attendono con ansia notizie positive sulle sue condizioni.