Pollena Trocchia/Napoli – NUOVE ADESIONI A FORZA ITALIA NEL COMUNE DI POLLENA TROCCHIA.

Forza Italia si rafforza e consolida la sua leadership sul territorio vesuviano, ponendosi come l’unica e vera forza di centrodestra pronta a guidare la “Casa dei Moderati”.

Il rilancio del partito sul territorio comunale è stato segnato dalla formale adesione a Forza Italia di numerosi esponenti dell’amministrazione comunale di Pollena Trocchia, che hanno sottoscritto le tessere direttamente nelle mani dei vertici nazionali e provinciali: Arturo Cianniello (Assessore alla Pubblica Istruzione, alle manutenzioni degli immobili scolastici ed all’Edilizia scolastica); Salvatore Auriemma (Assessore al Patrimonio, Manutenzioni, Sport ed Edilizia sportiva); Pasquale Busiello (Presidente del Consiglio comunale); Antonella Borrelli (Consigliere comunale); Antonio Di Sapio (Consigliere comunale).

Le nuove adesioni sono state formalizzate alla presenza del Capogruppo al Senato di Forza Italia, il Sen. Maurizio Gasparri, del Segretario regionale del partito, l’On. Fulvio Martusciello e del Segretario Provinciale di Napoli, il Sen. Franco Silvestro.

Ad Arturo Cianniello è stato affidato il ruolo di Commissario Cittadino di Pollena Trocchia, con l’obiettivo di organizzare la sezione e farla diventare un punto di riferimento per l’elaborazione di proposte concrete per la città.

Al geometra Luigi Esposito, già consigliere e assessore comunale locale, è stato affidato l’incarico di responsabile seniores.

Il Senatore Franco Silvestro ha inoltre ufficializzato l’importante nomina del Vicesindaco di Pollena Trocchia, Francesco Pinto, a Vicecoordinatore Provinciale di Napoli, con delega agli Enti Locali.

La nomina del Vicesindaco Pinto è un chiaro segnale della volontà del partito di valorizzare le competenze e l’esperienza amministrativa locale ai massimi livelli provinciali.

Così in una nota di Forza Italia: “L’entusiasmo e la massiccia adesione di tanti validi amministratori segna un nuovo passo nell’espansione del partito sul territorio vesuviano, dove Forza Italia rafforza la propria presenza istituzionale e amministrativa”.