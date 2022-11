Brusciano: servizi a largo raggio dei Carabinieri. 34enne in manette per droga

Continuano i servizi a largo raggio e le perquisizioni a Brusciano da parte dei Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e dei militari del reggimento Campania.

A finire in manette questa volta Liberato Veneruso*, 34enne di Ottaviano già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri della squadra di intervento operativo del decimo reggimento hanno fermato l’uomo a bordo di un auto mentre percorreva via Paolo Borsellino. Controllato, è stato trovato in possesso di diversi grammi di droga tra marijuana e semi della stessa sostanza. Rinvenuto e sequestrato anche il materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L’arrestato è in attesa di giudizio e dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.