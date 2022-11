NOLA. INIZIATIVA SULLA TUTELA DEI MINORI ALL’ISTITUTO”LEONE-NOBILE”.

VENERDÌ’ 11 NOVEMBRE 2022,PRESSO L’AULA MAGNA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “LEONE-NOBILE DI NOLA,IN OCCASIONE DELLE AZIONI A SUPPORTO DELLA EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’,SI E’ SVOLTO IL CONVEGNO SUL TEMA “LA TUTELA DEI MINORI TRA DIRITTO,EDUCAZIONE E FORMAZIONE”. L’EVENTO E’ STATO PROMOSSO DALLA STESSA ISTITUZIONE SCOLSTICA IN COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’.

I LAVORI SONO STATI MODERATI DAL PROF. ANDREA CANONICO CHE NE HA COORDINATO LE VARIE SEQUENZE.

SONO STATI INVITATI A PARTECIPARE IL DIRETTORE GENERALE DELL’USR CAMPANIA, IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI ,I REFERENTI ALLA LEGALITA’ DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL’AREA NOLANA,NONCHE’ IL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALI. HANNO PRESENZIATO ATTIVAMENTE ED ATTENTAMENTE GLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE DELL’ISTITUTO LEONE- NOBILE.

MOLTO ATTESI GLI INTERVENTI DEL VICE –SINDACO DEL COMUNE DI NOLA AVV. DOTT. GIUSEPPE TUDISCO NONCHE’ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO DOTT. VINCENZO SERPICO, I QUALI HANNO SOTTOLINEATO L’IMPORTANZA DEI DIRITTI DEI MINORI IN AMBITO ISTITUZIONALI ED EDUCATIVO –FORMATIVO.

I LAVORI DEL CONVEGNO SONO STATI CONCLUSI DAL MAGISTRATO DOTT. GIUSEPPE CACCIAPUOTI (DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L’ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE – DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’). SONO STATE DIVERSE LE TEMATICHE TRATTATE NEL CORSO DELLA MATTINATA DAGLI INTERLOCUTORI CHIAMATI AD INTERVENIRE, A PARTIRE DALLA TUTELA DEI MINORI IN AMBITO GIURIDICO –PENALE E FORMATIVO PASSANDO PER IL RUOLO DELLA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORI E DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI. PARTICOLARE ATTENZIONE E’ STATA DEDICATA AL MAGISTRATO –DIRETTORE GENERALE DOTT. CACCIAPUOTI ALL’ART. 27 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, OVVERO LA FUNZIONE RIEDUCATIVA E RIABILITATIVA DELLA PENA, SOPRATTUTTO IN RIFERIMENTO LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’. INFATTI, PER IL MAGISTRATO,UNA PENA RIEDUCATIVA, PER IL MINORE, E NON SOLO, NON RAPPRESENTA ASSOLUTAMENTE UN SEGNO DI RESA DELLA GIUSTIZIA, MA ANZI E’ LA SOLA PENA IN GRADO DI ASSICURARE UN SERIO CAMBIAMENTO IN MEGLIO E UN FUTURO DOVE IL PENTIMENTO STESSO DI GIUSTIZIA E CONVIVENZA CIVILE NE POSSA USCIRE RAFFORZATO. GLI STUDENTI HANNO MOLTO APPREZZATO LE RIFLESSIONI DEL GIUDICE ,ARRICCHITO DA FILMATI E SLIDE CHE HANNO SUSCITATO ENTUSIASMO CULTURALE E DESIDERIO DI CONOSCERE MEGLIO IL LORO MONDO, SEPPURE “CAPOVOLTO”.