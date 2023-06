BAIANO. Rapinò il tabacchi di via Roma, si decide sulla messa alla prova.

Si è tenuta questa mattina una udienza Gup davanti alla dottoressa Polito presso il Tribunale dei minorenni di Napoli per il minore che alcuni mesi fa rapino il Tabacchi di via Roma colpendo alla testa il gestore. L’avv. di fiducia, il penalista Antonio Falconieri ha chiesto la sospensione del processo con la messa alla prova del giovane ed in subordine il rito abbreviato.

Dopo aver ascoltato il minore, valutati documenti e le relazioni della Comunità il Gup, vista anche la non opposizione della Procura dei minori, ha rinviato al 18 settembre per esprimersi sulla fattibilità della messa alla prova. Se il processo sarà sospeso con messa alla prova il minore dovrà solo fare lavori di volontariato e seguire un programma di reinserimento in società.