GROTTAMINARDA (AV). IIA, le preoccupazione di Spera: Invito ai sindaci a rialzare la testa

Il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, esprime le sue preoccupazioni per la situazione di Industria Italia Autobus:

«Siamo molto preoccupati per quanto sta accadendo. Questo problema sta mettendo a dura prova la Valle dell’Ufita così come i rischi ancora non scongiurati per la costruenda Piattaforma Logistica. Avevamo iniziato un percorso di iniziative condivise, virtuose e vincenti con le Parti Sociali, i Sindaci, i Sindacati, che si è arenato. Personalmente – prosegue il Sindaco – non accetto l’attesa passiva degli eventi nel mentre i cittadini indifesi con ansia olimpica aspettano che il Governo decida per il loro futuro. Noi Sindaci in qualità di sentinelle del territorio dovremmo riattivarci al più presto in soccorso al Sindacato che non potrà farcela da solo. Pertanto lancio un appello a tutti i Sindaci per rialzare la testa. Il tempo dell’attesa sta per scadere.

L’estate e le vacanze non dovranno narcotizzare le anime libere e sincere. Il problema deve essere affrontato. Qualsivoglia decisione presa, anche di concorso pubblico-privato, sarà ben accetta se a difesa dei lavoratori e delle aree interne. Speriamo che il Governo non deluda queste aspettative con semplici operazioni cosmetiche e che arrivi un Cda forte in grado di arginare il debito che pare superi quanto sospettato e che aumenta ogni mese per le inspiegabili inefficienze.

Quindi – conclude – un grande grido d’allarme. Svegliamoci tutti».