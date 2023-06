MONACO DI BAVIERA (Germania). Il gelato italiano è sempre più apprezzato in Germania

MONACO DI BAVIERA (Germania) – La gelateria italiana è sempre apprezzata in Germania. La gelateria Paletti di Mirco Sonego ha aperto un altro locale nel capoluogo del Land bavarese terzo locale dopo quello aperto a Bayreuth nella città dove ogni anno si tiene la rassegna teatrale dedicata a Richard Wagner e Pottenstein una località non molto lontana dal primo locale. Un successo per il prodotto italiano che continua a trova riscontro nel quotidiano tedesco la Süddeutsche Zeitung che dedica uno spazio alla notizia dell’apertura. Le imprese italiane nel mondo in particolare quelle della gastronomia e della produzione del gelato ,prodotto sempre apprezzato in questo paese. Da Nord a Sud sono tante gelaterie che a partire dalla primavera appena il caldo si fa sentire vendono con successo questo prodotto al pubblico. E in giornate calde come questa gustare il gelato rinfresca.