Baianese sotto assedio: raffica di furti, Sirignano il paese più colpito. Le telecamere riprendono il volto di uno dei ladri. VIDEO

Nel Baianese torna l’incubo dei furti in abitazione. Negli ultimi giorni, in particolare, Sirignano è diventato il bersaglio principale di bande di ladri che hanno colpito con una frequenza allarmante, mettendo a segno decine di colpi tra pomeriggio e sera.

A finire nel mirino sono state soprattutto abitazioni nelle zone residenziali e appartate del paese, dove i malviventi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per forzare ingressi, rovistare ovunque e portare via denaro, oggetti di valore e gioielli.

Le telecamere riprendono i ladri in azione

In uno dei furti avvenuti negli ultimi giorni una telecamera di videosorveglianza privata ha ripreso uno dei componenti della banda mentre in faccia mentre rovistava trai cassetti con tanto di pila in bocca.

In un altro video si vede un individuo dal volto coperto e vestito con abbigliamento scuro, intento a controllare l’area esterna e verificare l’eventuale presenza di sistemi di sicurezza.

La popolazione è comprensibilmente esasperata: in molti segnalano porte forzate, finestre divelte, case messe a soqquadro e un senso crescente di insicurezza. C’è chi teme di lasciare l’abitazione anche per poche ore e chi, rientrando a casa, trova tutto sottosopra.

Numerosi cittadini stanno condividendo sui social segnalazioni, video delle telecamere e richieste di maggiore sorveglianza da parte delle forze dell’ordine.

I carabinieri stanno già lavorando su più fronti:

analisi dei filmati privati delle zone colpite,

raccolta di testimonianze,

possibile collegamento tra i vari furti avvenuti negli ultimi giorni.

Le indagini potrebbero confermare l’esistenza di un’unica banda specializzata che si muove tra Sirignano, Baiano e i comuni limitrofi, colpendo soprattutto nelle ore del tardo pomeriggio.

Le autorità invitano i residenti a: