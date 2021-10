Bacoli. Sindaco ti devo dare fuoco! Ex guardia giurata minaccia con benzina in consiglio comunale

Ieri sera, durante lo svolgimento del consiglio comunale, un uomo di 57 anni ha fatto irruzione durante l’assise cittadina brandendo una bottiglia di benzina con la quale prima si è cosparso i vestiti e poi l’ha rovesciata sui banchi dove erano seduti i consiglieri, poi, rivolgendosi al sindaco Josi Della Ragione lo ha minacciato urlando: “Sindaco, stasera non torni a casa, t’aggia taglià ‘a capa, ti devo dare fuoco!”

L’uomo, un’ex guardia giurata recentemente licenziata dal centro ittico cittadino, è stato bloccato dalla polizia e dai carabinieri presenti all’assemblea proprio mentre tirava fuori un accendino. Una tragedia evitata ma alle minacce il sindaco di Bacoli ha risposto fermamente:

“È un attacco alle istituzioni democratiche di questa città, senza precedenti nella storia del nostro paese. È evidente che l’azione di ripristino della legalità, che stiamo portando avanti con ogni sforzo, qui a Bacoli, sta generando tensioni sociali in un sistema incancrenito di illeciti, illegalità e clientele che ha affossato per decenni la nostra terra. Non possiamo tollerarlo. E, soprattutto, non ci piegheremo. Oggi in città si traccia uno spartiacque. Chi vuole il ripristino della legalità, chi lotta per la giustizia sociale, chi opera nel solco delle leggi. E chi, tutto questo, non lo vuole. Mai mi piegherò alle intimidazione di chi non ha capito che è finito un tempo”.

Felice Sorrentino

