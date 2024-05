Avviso di Allerta Meteo: Fenomeni Temporaleschi in Arrivo sulla Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo valido dalle 12 di domani, mercoledì 8 maggio, alle 12 di dopodomani, giovedì 9 maggio, su tutto il territorio regionale.

I fenomeni temporaleschi previsti saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapida evoluzione. È probabile la comparsa di fulmini, grandinate e raffiche di vento.

Particolare attenzione deve essere posta al rischio idrogeologico: le piogge intense e i temporali potrebbero causare allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei fiumi, scorrimento delle acque nelle strade, ruscellamenti con trasporto di detriti, caduta di massi e frane, soprattutto in aree con suoli già saturi o terreni fragili dal punto di vista idrogeologico.

La Protezione Civile richiama l’attenzione dei comuni affinché mantengano attivi i Centri Operativi Comunali (COC) e seguano attentamente le comunicazioni provenienti dalla sala operativa regionale. È fondamentale mettere in atto tutte le misure necessarie per prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i piani comunali di protezione civile. Si raccomanda inoltre il monitoraggio costante della salute del verde pubblico.

Date le possibili grandinate e raffiche di vento, potrebbero verificarsi danni alle strutture provvisorie, al verde pubblico e alle coperture. È quindi consigliabile prendere precauzioni e adottare comportamenti prudenti durante il periodo di allerta.

La Protezione Civile rimane in costante contatto con le autorità locali e gli enti preposti per monitorare la situazione e fornire eventuali aggiornamenti in tempo reale. Si invita la popolazione ad essere vigile e a seguire le indicazioni delle autorità competenti per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.