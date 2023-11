AVELLA. Marciapiede di via Nazionale invaso dall’erbacce, pedoni costretti a camminare sulla Statale

Il tratto di via Nazionale delle Puglie, che si estende da Sperone fino alla rotatoria di ingresso ad Avella, presenta un marciapiede reso praticamente inutilizzabile a causa della presenza massiccia di erbacce provenienti da un terreno vicino. Quest’area, destinata negli anni ’90 a ospitare un centro commerciale, è ora trasformata in un problema di sicurezza per i pedoni locali.

Le immagini pubblicate testimoniano chiaramente la situazione critica, costringendo molti cittadini a rischiare la propria incolumità camminando lungo la strada, esposti al pericolo di essere investiti da veicoli in transito. La problematica si accentua nelle ore serali, quando l’illuminazione è fioca, aumentando il rischio per chi percorre quel tratto di strada.

Un appello viene lanciato alle autorità competenti affinché affrontino tempestivamente la situazione, adottando le misure necessarie per liberare il marciapiede dalle erbacce e garantire un ambiente sicuro e accessibile per tutti i cittadini. Solo con un intervento immediato sarà possibile preservare la sicurezza e l’immagine della comunità locale.