Auto in una scarpata, muoiono mamma e due figli

Brutto incidente stradale in Calabria sulla strada provinciale che da Bovalino conduce a Natile, in provincia di Reggio Calabria. L’auto, un’utilitaria, con a bordo le vittime, per cause in corso di accertamento, è precipitata in una scarpata profonda circa 3 metri. L’impatto non ha lasciato scampo ai tre occupanti rimasti incastrati nell’abitacolo. Deceduti la madre, Caterina Pipicella, di 39 anni, ed il fratello di 11 e la sorella 13 enne durante il trasporto in ospedale. La vettura condotta da Caterina Pipicella è finita, per cause in corso d’accertamento, in una scarpata. Caterina Pipicella ed il figlio undicenne sono deceduti sul colpo.